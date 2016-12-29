На МКАД неизвестные на машине похитили девушку

На МКАД в районе Каширского шоссе днем 29 декабря была похищена девушка. Неизвестные насильно посадили ее в автомобиль марки Daewoo Nexia бежевого цвета и увезли в неизвестном направлении, передает агентство городских новостей "Москва".
Для поимки преступников в городе был введен план "Перехват". Подробности происшествия устанавливаются.
Бывшая участница группы "Сливки" стала мамой во второй раз
Норвежец во время фотографирования махнул рукой и покинул церемонию награждения чемпионата мира по блицу
Футболист показал, где проводит время после суда
Многие пары не испугались связать себя брачными узами в високосный год