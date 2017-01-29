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Спецоперация в Дагестане попала на видео
Проведение спецоперации было зафиксировано на видео. На опубликованных кадрах видно, как правоохранители ведут перестрелку с боевиками. Террористы были ликвидированы, мирные жители и силовики не пострадали, передает Life.ru.
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