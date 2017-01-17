Трое мужчин удерживали 16-летнюю девочку в машине, требуя вернуть деньги
Дошкольные детские учреждения в регионе строились за баснословные деньги
Охотник спас провалившихся под лед кабанов
Судя по диалогу охотников, они шли "погонять зайцев", а в итоге пришлось спасать кабанов. На опубликованных кадрах видно, как мужчина приближается к провалившимся под лед диким зверям, а потом достает на сушу одного за другим.
"Сфоткай меня! Поймал я его!" – кричит "спасатель". Где и когда была сделана съемка, остается неизвестным, передает телеканал "360".
Бывший муж ведущей "Дома-2" дал откровенное интервью
Звезда рассказала о чувствах к президенту
Знаменитый режиссер дал большое интервью Dni.Ru
Измученная нечеловеческой болью артистка показала фото из больницы