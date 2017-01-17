Охотник спас провалившихся под лед кабанов

Охотник спас трех диких кабанов, которые провалились под лед. Геройский поступок очевидцы сняли на видео.

Судя по диалогу охотников, они шли "погонять зайцев", а в итоге пришлось спасать кабанов. На опубликованных кадрах видно, как мужчина приближается к провалившимся под лед диким зверям, а потом достает на сушу одного за другим.

"Сфоткай меня! Поймал я его!" – кричит "спасатель". Где и когда была сделана съемка, остается неизвестным, передает телеканал "360".

