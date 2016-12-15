В Самаре разминирование бомбы попало на видео

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Обнародовано видео, на котором сотрудники ФСБ обезвреживают "машину смерти". В причастности к запрещенной в России террористической группировке "ИГ" подозревают нескольких выходцев из Средней Азии, передает Life.ru.
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