Названа причина расправы над самарским полицейским и его женой

Поводом нападения 12 декабря на семью начальника ОМВД России по г. Отрадный Самарской области Дмитрия Вашуркина стало ограбление. Преступники заметили семейную пару в магазине, после чего поехали к ним домой – в поселке Смышляевка Волжского района, – и напали.

Поводом для жестокой расправой с полицейским и его женой стала жажда наживы. По информации Следственного комитета России (СКР) следователями было допрошено более 200 лиц, проведено 24 осмотра места происшествия, 23 выемки, более 100 обысков и назначена 21 экспертиза.

По информации официального представителя СКР Светланы Петренко, анализ результатов этих следственных действий позволил установить пятерых жителей Самарской области, причастных к совершению преступления. В кратчайшие сроки преступники были задержаны.

По данным МВД, злоумышленники вызвали главу семьи из дома на улицу, где нанесли ему телесные повреждения. В доме они избили и его жену, а затем нанесли обоим рубленые раны. Добычей преступников стали три золотые цепочки и портмоне с незначительной суммой денег и банковскими картами, передает Life.ru.

От полученных ран женщина скончалась. Дмитрий Вашуркин получил тяжелые травмы головы и потерял сознание. Очнувшись, он вызвал бригаду скорой помощи и его доставили в больницу.