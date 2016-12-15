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Названа причина расправы над самарским полицейским и его женой
Поводом для жестокой расправой с полицейским и его женой стала жажда наживы. По информации Следственного комитета России (СКР) следователями было допрошено более 200 лиц, проведено 24 осмотра места происшествия, 23 выемки, более 100 обысков и назначена 21 экспертиза.
По информации официального представителя СКР Светланы Петренко, анализ результатов этих следственных действий позволил установить пятерых жителей Самарской области, причастных к совершению преступления. В кратчайшие сроки преступники были задержаны.
По данным МВД, злоумышленники вызвали главу семьи из дома на улицу, где нанесли ему телесные повреждения. В доме они избили и его жену, а затем нанесли обоим рубленые раны. Добычей преступников стали три золотые цепочки и портмоне с незначительной суммой денег и банковскими картами, передает Life.ru.
От полученных ран женщина скончалась. Дмитрий Вашуркин получил тяжелые травмы головы и потерял сознание. Очнувшись, он вызвал бригаду скорой помощи и его доставили в больницу.
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