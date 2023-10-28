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Суббота 28 октября

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Кресло-мешок для дома: три варианта использования

Кресло-мешок для дома: три варианта использования
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Комфортная альтернатива громоздкой мебели – кресло-мешок. Оно идеально впишется в интерьер дома при определенных обстоятельствах.

Обустроить семейное гнездышко с максимальным удобством — что еще нужно для счастья? Когда каждая вещь, каждый элемент интерьера в доме или квартире приносит радость, жизнь становится легче и приятнее. Порой вместо добротного дивана или табурета выручает именно кресло-мешок. Корреспонденты ОСН разобрались, для каких целей лучше всего выбирать именно его.

Во-первых, такой элемент мягкой мебели отлично подойдет для отдыха и релаксации. Восполняем энергию! Мягкая и гибкая конструкция позволяет как следует расслабиться после напряженного дня и набраться сил.

Во-вторых, кресло-мешок прекрасно дополнит детскую комнату. Ребенку оно наверняка понравится из-за яркого цвета, легкости и мягкости. Однако нужно следить, чтобы чехол был целым.

В-третьих, использовать такое кресло хорошо студентам, которые не располагают большой жилплощадью для своих нужд. Небольшие габариты и простота в перемещении — только на руку.

Кроме того, это отличное дизайнерское решение. Достаточно лишь купить качественное изделие из хороших материалов. Кресло-мешок вполне может стать излюбленным "островком" в помещении для всех домочадцев.

28 октября 2023, 04:24
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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5 идей для бюджетного ремонта кухни

Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Евгений Коблов. Фото: Пресс-служба

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