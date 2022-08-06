В июле на рынок Москвы вышло 6 новостроек

Цены на квартиры внутри МКАД начинаются от 7,5 млн.



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В течение июля столичный рынок новостроек пополнили шесть жилых комплексов. Всего же стартовали продажи в 37 корпусах в составе четырнадцати проектов. Наибольшую активность продемонстрировала группа «ПИК», открывшая продажи в 11 корпусах.



Среди новых жилых комплексов внутри МКАД самые доступные цены – от 7,5 млн рублей – действуют в ЖК «Дмитровское небо» в районе Западное Дегунино от застройщика «ЛСР». В двух башнях высотой в 32 этажа разместится 1,3 тыс. квартир. Стоимость кв. м – от 277,7 тыс. рублей.

За 10,2 млн рублей можно приобрести квартиру в ЖК «Дом Malevich» в районе Отрадное от застройщика «Крост». Проектом предусмотрено почти 600 квартир, стоимость кв. м начинается от 256 тыс. рублей. Завершение строительства намечено на третий квартал 2024 года.

От 11,2 млн рублей начинаются цены на квартиры в ЖК «Интеллигент» в Басманном районе от компании «Мосреалстрой». В составе проекта три монолитных дома в 28 этажей на 813 квартир. Стоимость кв. м начинается от 305,3 тыс. рублей. Ввод проекта намечен на конец 2024 года.

Минимум за 18 млн рублей можно приобрести квартиру в новом проекте «Союз» в Останкинском районе от застройщика «Родина». В шести корпусах разместится почти 1 тыс. квартир. Стоимость кв. м начинается от 393,5 тыс. рублей. Полное завершение реализации проекта намечено на начало 2026 года.

От 18,7 млн рублей начинаются цены на квартиры в ЖК Republic в Пресненском районе от застройщика Forma. В двух корпусах разместится почти 400 квартир с ценой «квадрата» от 521 тыс. рублей. Сдача новостройки в эксплуатацию намечена на третий квартал 2025 года.

По цене от 43 млн рублей можно приобрести апартаменты в комплексе «Космо 4/22» в Замоскворечье от ГК «Галс-Девелопмент». В двух корпусах высотой всего в шесть этажей запроектирован 81 апартамент. Цена «квадрата» начинается от 862 тыс. рублей. Завершить стройку девелопер планирует в конце 2024 года.