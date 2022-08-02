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Ванная с террасой, кухня из мрамора: певица Ханна показала роскошный особняк

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Ванная с террасой, кухня из мрамора: певица Ханна показала роскошный особняк

В особняке установлена система "Умный дом", которая облегчает звезде жизнь.
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Певица Ханна живет в роскошном трехэтажном особняке. На днях она похвасталась перед подписчиками своим роскошным жильем. На кадрах видно, что в доме помпезный ремонт, все отделано камнем, кожей, декоративными панелями и хрусталем. Комната дочери оклеена дорогими обоями.

Из ванной есть выход на террасу. Само помещение будет отделано хрусталем и ракушками.

Кухню в особняке певицы Ханны ремонтировали два года. В центре помещения стоит мраморный стол, который придает кухне монументальности и дороговизны. Стол изготовили специально для артистки по дизайнерскому проекту.

"Камень натуральный по всему острову, а внутри подсветка, от которого камень нагревается и трескается. Но мы хотели именно такой! По итогу придумали целую вентиляционную систему. Кстати, середина острова выезжает, как барная стойка", – рассказала певица Ханна.

Обеденная группа на кухне также выполнена из натурального камня. По словам звезды, декор помещения еще предстоит выполнить, в том числе приобрести посуду и вазы. Когда все будет обустроено, семья устроит роскошный праздник.

В планах у певицы Ханны установить в трехэтажном особняке систему "Умный дом", которая сильно облегчит жизнь.

Напомним, певица Ханна замужем за генеральным директором Black star Павлом Курьяновым. Пара воспитывает дочь Адриану, сообщает Пятый канал.

Певица Ханна. Фото: r: © Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press
Автор: 2 августа 2022, 11:21 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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