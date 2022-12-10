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Молодежь ждет от родителей помощи с жильем
Большинство молодых россиян – 56% – рассчитывают на финансовую помощь со стороны родителей при покупке квартиры, причем в размере не менее половины от стоимости жилья. Предоставить детям такую сумму готовы 51% родителей, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Чуть менее трети молодежи в возрасте до 35 лет надеются, что родители помогут оплатить первоначальный взнос по ипотечному займу. Такого же мнения придерживаются 28% родителей.
Наконец, 5% молодых респондентов считают, что финансовая поддержка при решении жилищного вопроса со стороны родителей неприемлема. Так же ответили 6% взрослых.
В качестве оптимального первого жилья 61% молодежи считает однокомнатную квартиру. Еще 34% согласны на двушку, а треть – на студию. Об отдельном доме мечтают 14% молодых респондентов.
Также ранее аналитики рынка сообщали, что молодые покупатели сейчас предпочитают квартиры с отделкой, а 20% – и с мебелью. Им необходима грамотная планировка, возможность зонирования и хорошая инсоляция. Данные параметры особенно важны тем, кто работает из дома.
Самый популярный финансовый инструмент при покупке жилья у молодых россиян – ипотека. Оформить кредит планируют 54% опрошенных. Еще 44% рассчитывают на личные накопления. Каждый пятый респондент думает взять некоторую сумму в долг, в том числе у родителей.
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Опубликованы данные исследования
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