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Молодежь ждет от родителей помощи с жильем

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Молодежь ждет от родителей помощи с жильем

Родители готовы оплатить 50% стоимости.
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Большинство молодых россиян – 56% – рассчитывают на финансовую помощь со стороны родителей при покупке квартиры, причем в размере не менее половины от стоимости жилья. Предоставить детям такую сумму готовы 51% родителей, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

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Чуть менее трети молодежи в возрасте до 35 лет надеются, что родители помогут оплатить первоначальный взнос по ипотечному займу. Такого же мнения придерживаются 28% родителей.

Наконец, 5% молодых респондентов считают, что финансовая поддержка при решении жилищного вопроса со стороны родителей неприемлема. Так же ответили 6% взрослых.

В качестве оптимального первого жилья 61% молодежи считает однокомнатную квартиру. Еще 34% согласны на двушку, а треть – на студию. Об отдельном доме мечтают 14% молодых респондентов.

Также ранее аналитики рынка сообщали, что молодые покупатели сейчас предпочитают квартиры с отделкой, а 20% – и с мебелью. Им необходима грамотная планировка, возможность зонирования и хорошая инсоляция. Данные параметры особенно важны тем, кто работает из дома.

Самый популярный финансовый инструмент при покупке жилья у молодых россиян – ипотека. Оформить кредит планируют 54% опрошенных. Еще 44% рассчитывают на личные накопления. Каждый пятый респондент думает взять некоторую сумму в долг, в том числе у родителей.

Автор: 10 декабря 2022, 02:14 Источник: РБК ✓ Надежный источник

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