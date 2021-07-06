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Недвижимость

Эксперт по недвижимости назвала способы быстро сдать квартиру в России

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Чтобы как можно быстрее сдать жильё в аренду нужно адекватно оценить его и быть готовым предоставить небольшую скидку. Так считает эксперт по аренде недвижимости Оксана Полякова.

Полякова добавила, что для правильной оценки квартиры необходимо учесть ряд факторов, таких как удалённость от остановок общественного транспорта, наличие ремонта, домофона и других. При этом можно ориентироваться на стоимость аренды схожих квартир, указанных на различных сайтах объявлений, сообщает телеканал "360".

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Автор: 6 июля 2021, 10:06 Источник: "Прайм" ✓ Надежный источник

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