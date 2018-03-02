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Недвижимость

В Москве сдают в аренду самую маленькую комнату

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
Самая маленькая комната, которую можно снять в аренду, обнаружилась в Москве. Жильцу предлагают разместиться на семи метрах с креслом и маленьким комодом.
прочитано 893 раза

Владелец недвижимости предупреждает, что помещение рассчитано только на одного человека. Хотя второму жильцу там поместиться негде при всем желании.

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Потенциальному арендатору придется вести аскетический образ жизни. За 8,5 тысячи рублей в месяц (это без учета коммунальных платежей) он будет ютиться на кресле-кровати, а вещи хранить в микрокомоде. Вся эта роскошь размещена на площади в семь квадратных метров.

Скриншот avito.ru

Пользователи Сети не могли обойти вниманием такой "подарок". "Именно так я представлял себе доступное жилье в Москве", - комментирует объявление один из них. "Зато на первом ярусе, на втором даже окон нет", – отвечает второй.

"Семь квадратов в шестикомнатной, 11-й этаж 23-этажной панельки. Правильно понимаю, что чувак нарезал двушку на шесть помещений (по три на комнату), да так ******, что у него один диван на две "комнаты" оказался?" – требует объяснений еще один комментатор.

Скриншот avito.ru

Правда, в объявлении, размещенном на сайте Avito, сообщается и о бонусах. Жильцу разрешено пользоваться стиральной машинкой, микроволновкой и прочими домашними приборами. А вот кошек и собак заводить не разрешается.

Автор: Андрей Евлампиев2 марта 2018, 13:49

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