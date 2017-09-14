В Москве хотят построить развлекательный парк Universal

На территории Новой Москвы может появиться развлекательный парк Universal. Частные инвесторы готовы вложить в проект порядка 2,5 миллиона долларов.
О новой инициативе рассказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. Под строительство хотят выделить землю в районе поселения Сосенки. Ожидается, что работы начнутся уже в 2017 году, передает сетевое издание m24.ru.
Звезда "Дома-2" рассекретила свое семейное положение
За малышами звездной четы охотились папарацци
Знаменитости устроили настоящий словесный баттл
Журналист рассказал о борьбе с онкологией