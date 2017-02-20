Звезда группы "Сливки" показала свое ветхое жилье

Экс-солистка поп-группы "Сливки" Дарья Ермолаева показала подписчикам ветхое жилье, где вынуждена жить вместе с двумя маленькими детьми. Дом певицы пострадал во время урагана в Бразилии, на его восстановление у нее пока, видимо, не хватает средств.

Снимок жилья Дарья опубликовала на своей страничке в Instagram, отметив, что в нынешних условиях ей приходится жестко экономить даже на подгузниках. Судя по фото, жилищные условия певицы действительно оставляют желать лучшего – в доме голые стены с облупившейся штукатуркой и минимум мебели.

Напомним, после того как бразильский дом Дарьи сильно пострадал во время урагана, в Сети развернулась акция по сбору средств в ее поддержку. Как рассказала подруга певицы Теона Дольникова, мать двоих детей прозябает в нищете, не в силах оплатить ремонт.

Неравнодушные откликнулись, переслав Ермолаевой более 100 тысяч рублей. Однако бывший муж Дарьи Денис Гатальский заявил, что она аферистка и всех обманывает. Певица же опровергла слова экс-супруга.

А в начале февраля в семью Дарьи пришла новая беда – она потеряла отца. "Прихожу к выводу что ты становишься окончательно взрослым когда больше некому назвать тебя любимой доченькой............. простите все что пропала не отвечаю и не выхожу на связь.... пытаюсь осознать эту страшную потерю и как-то пережить.... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) ", – написала убитая горем Ермолаева.