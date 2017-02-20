Звезда группы "Сливки" показала свое ветхое жилье
Снимок жилья Дарья опубликовала на своей страничке в Instagram, отметив, что в нынешних условиях ей приходится жестко экономить даже на подгузниках. Судя по фото, жилищные условия певицы действительно оставляют желать лучшего – в доме голые стены с облупившейся штукатуркой и минимум мебели.
Этим фото мы с Бруно хотели бы запомнить этот день ... как начало жёсткой экономии на подгузниках....и попытки научиться использовать горшок по назначению ������������ а так же первыми в жизни труселями #Бруно_1г10м #попыткиэкономить #приучениекгоршку #первыетрусы #почтивзрослый #силнам #терпениямне
Напомним, после того как бразильский дом Дарьи сильно пострадал во время урагана, в Сети развернулась акция по сбору средств в ее поддержку. Как рассказала подруга певицы Теона Дольникова, мать двоих детей прозябает в нищете, не в силах оплатить ремонт.
Неравнодушные откликнулись, переслав Ермолаевой более 100 тысяч рублей. Однако бывший муж Дарьи Денис Гатальский заявил, что она аферистка и всех обманывает. Певица же опровергла слова экс-супруга.
Случилось ЧУДО! Мой главный подарок �� на НГ ������❤️ сегодня 29.12.2016г в 11:21 по нашему бразильскому времени в городе Флорианополис родился мой младшенький сыночек. Добро Пожаловать в этот мир ✌️ мой любимый император Maximus ������ ты великолепен !!! 49,5см и 3,505кг. ����☮ здоровый и спокойный мужичок передаёт всем большой привет!!! И огромную благодарность всем кто посылал нам лучи добра ���������� #младшийсыночек #мамамальчиков #littlebrother #младшийбрат #главныйподарок #чудоприроды #лучшийденьвгоду #дваждымама #детисамоебольшоесчастье
А в начале февраля в семью Дарьи пришла новая беда – она потеряла отца. "Прихожу к выводу что ты становишься окончательно взрослым когда больше некому назвать тебя любимой доченькой............. простите все что пропала не отвечаю и не выхожу на связь.... пытаюсь осознать эту страшную потерю и как-то пережить.... (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.) ", – написала убитая горем Ермолаева.
И пусть мама вся в мыле и пене. И первый раз не одета и не накрашена в праздник))) зато это определённо лучший НГ в моей жизни!!! Ведь мы здоровы и все вместе!!!! Мы настоящая семья и нет мне ничего дороже!!! Эти самые лучшие мальчишки планеты сделали меня самой настоящей счастливой женщиной ������������ #неустанублагодарить #спасибовселенной #лучшиелюди #лучшийпраздник #мамамальчиков
Бывшая супруга рассказала об экспертизе крови артиста
Юморист высказался о сути светской львицы
Ставшая матерью во второй раз артистка обратилась к фанатам
Представитель актрисы и ведущей сообщил о мошенничестве