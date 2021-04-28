Предложение Зеленского изменить Минские соглашения оценили: Очередной идиотский креатив

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо реформировать договоренности по урегулированию конфликта в Донбассе.

Глава государства пояснил, что некоторые пункты Минских соглашения устарели и потому должны быть обновлены. Владимир Зеленский предложил их сделать более гибкими. Также президент выступил с инициативой создать формат, параллельный "нормандскому". Он объединит за столом "серьезных, мощных игроков".

Идеи политика прокомментировал эксперт Армен Гаспарян. В разговоре с "Пятым каналом" он назвал предложения Зеленского "очередными идиотскими креативами". Специалист с иронией отметил, что оценивает шансы главы страны на их реализацию очень высоко – "между нулем и ничем".

Политолог обратил внимание, что инициативы украинского лидера практически не отличаются от того, что озвучивал его предшественник, бизнесмен Петр Порошенко. Только несколько лет назад Зеленский критиковал своего оппонента и обещал гражданам, что договорится о мире, напомнил эксперт.

Гаспарян заявил, что Минские соглашения являются "идеальным документом с точки зрения международного права". По его мнению, переписывание договоренностей по Донбассу не принесет никакой пользы. В заключение эксперт призвал оставить Владимира Зеленского в покое и не мешать ему совершать роковые ошибки.

Ситуация на юго-востоке Украины ухудшилась в марте этого года. Подробнее о том, что происходит на линии соприкосновения в Донбассе, Вы узнаете из этой статьи.