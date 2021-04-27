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Политика
Зеленский предложил создать новый формат для решения конфликта в Донбассе

Зеленский предложил создать новый формат для решения конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский предложил еще один способ решения конфликта на юго-востоке страны.

Продолжение: Зеленский проверил боеготовность войск на границе с Крымом
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Украинский лидер выступил с идеей создать новый формат для урегулирования ситуации в Донбассе. Владимир Зеленский отметил, что он будет идти параллельно с "нормандским" и включать более "серьезных, мощных игроков". При этом политик не уточнил, какие именно страны станут его участниками.

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Владимир Александрович Зеленский Президент Украины, актер

Также президент заявил, что некоторые пункты Минских соглашений устарели и в этой связи должны быть обновлены. "Я считаю, что "Минск" должен быть гибким", – цитирует Зеленского сайт офиса главы Украины. При этом бывший шоумен отверг возможность полной отмены договоренностей, передает РИА Новости.

Накануне украинский президент сообщил о готовности встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным. Он поручил своей администрации согласовать время и место переговоров. Политолог Сергей Марков считает, что Владимир Зеленский намерен затронуть во время беседы ситуацию на юго-востоке Украины.

Донбасс стал горячей точкой в апреле 2014 года. Тогда киевские власти начали военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР), которые объявили о своей независимости после государственного переворота на Украине. По последним данным, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.

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Фото: Volodymyr Zelensky / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 27 апреля 2021, 16:44 Источник: Офис президента Украины ✓ Надежный источник
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