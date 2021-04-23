Украина обстреляла Донбасс из крупного калибра

Вооруженные силы Украины обстреляли расположенную на территории Донецкой народной республики Горловку, передает телеканал "360". Огонь велся из ствольной артиллерии 152-миллиметрового калибра. О произошедшем сообщил военный корреспондент Семен Пегов. Власти ДНР пока не прокомментировали украинскую провокацию.
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