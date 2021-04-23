Политолог высказался о реакции Путина на просьбу Зеленского о встрече: Тонкий троллинг

Президент России ответил на инициативу Владимира Зеленского провести диалог на Донбассе.

Свою позицию он озвучил на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко в Москве. По словам главы государства, украинские власти сделали много для того, чтобы разрушить отношения двух стран. Владимир Путин выразил сожаление по этому поводу.

При этом он отметил, что если Владимир Зеленский желает исправиться и возродить конструктивный диалог – Россия это одобряет. Глава государства добавил, что если речь о проблемах Донбасса, то прежде всего украинские власти должны увидеться с руководителями ДНР и ЛНР, а затем выносить эти вопросы на обсуждение с другими государствами.

Если же речь о развитии отношений России и Украины, то владимир Путин готов встретить президента Незалежной в Москве. Александр Лукашенко согласился с позицией коллеги. Политики сошлись во мнении, что такие предложения Владимира Зеленского показывают его намерение избежать решения проблемы Донбасса и наплевать на Минские соглашения.

В свою очередь политолог Марат Баширов считает, что Владимир Путин своим ответом загнал Владимира Зеленского в тупик. Он отметил, что президент России пригласил коллегу в Россию, чтобы обсудить двусторонние отношения, а не вопросы Донбасса. "Тонкий троллинг", – констатировал эксперт.

Ведь, если Владимир Зеленский откажется от встречи в Москве, то будет выглядеть трусом, а приехав – глупцом. Точку зрения политолога разделяет украинский экс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.