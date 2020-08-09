На въездах в Минск военные начали останавливать автомобили в день выборов президента

Жители Минска и пригородов рассказали об активности военных на въездах в столицу. Вооруженные солдаты останавливают автомобили и проводят досмотр, у водителей проверяют документы.
Судя по всему, в Минске введен специальный план по предотвращению провокаций в день выборов президента Белоруссии. Не исключено, что это связано с сильными протестными настроениями и задержанием россиян, которых подозревают в намерении дестабилизировать обстановку в стране, в разгар предвыборной гонки. О ситуации в стране перед днем голосования читайте в нашем обзорном материале.
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ПТУ
Гордон бросил молодуху
В каких городах трудно выживать???
тупые работадатели ,не берут своих на работу,ну и пусть в России живут новые русские из средней Азии
Меня используют все куда я не приду
Троицк
Как такое возможно ,человек не жил в Хабаровске ,стал губернатором края ,почему не стал своего Саратова ,где он всё знает.
Серебряные лисы
Лука Сафронов