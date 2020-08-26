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Бунт в Белоруссии: кому это выгодно

Бунт в Белоруссии: кому это выгодно

Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Игорь Болошин

Игорь Болошин блогер

 Социолог, журналист.
Как говорил Гай Юлий Цезарь, лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме. Александр Лукашенко и стоящие за ним власть и деньги имущие круги изо всех сил пытаются отстоять независимость своей вотчины, сохранив на этой территории свой доминантный статус.
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На протяжении многих лет Белоруссия торговала с Россией не только и не столько материальными товарами, но и своей политической и культурной лояльностью и ролью "буфера". Руководства двух стран связывали весьма теплые, можно сказать, братские отношения. Но если раньше Россия терпеливо играла со своим западным соседом в бесконечную "союзную интеграцию" (то продвигающуюся вперед, то буксующую), то сейчас начала оказывать откровенное давление.

Мир меняется. Однополярная глобальная система "девяностых" и "нулевых" уже фактически изжила себя. И сейчас миллионы больших и малых политических, экономических и военных транзакций оформляют контуры нового порядка вещей. Добавьте к этому технологические изменения с их "большими данными", искусственным интеллектом, цифровизацией, как обыденной жизни, так и промышленных производств, становится понятен масштаб перемен и важность ближайших 15-25 лет.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Россия пытается пройти этот временной отрезок с наилучшими возможными результатами, по возможности консолидируя и стяжая на себя территории, ресурсы и население постсоветского пространства. В этом плане значение Белоруссии трудно переоценить. Глубокая взаимная интеграция, или если угодно, начало объединения "Большой России", будет иметь выраженный позитивный эффект. И наоборот, потеря нашей страной Белоруссии по украинскому сценарию – это настоящая катастрофа: очередной шаг вражеских сил к нашим границам, появление еще одного соседа с русофобским агрессивно-националистическим руководством, непозволительное отдаление Калининградской области, кардинальное сужение коридора возможностей в Балтийском море и так далее.

Российское руководство четко понимает, что в этом матче проигрывать никак нельзя, и подталкивает Лукашенко к окончательному цивилизационному выбору и решительным действиям. При этом в Белоруссии крупный капитал, силовики и привилегированные чины ясно понимают, что, объединяясь с Россией, они потеряют значительную часть своего суверенитета и полноты власти на своей вотчине. А приседать и делать "ку" перед мощными силами, которые непременно придут с востока, им очень не хочется. И поэтому идет торг за лучшие возможные условия.

В последнее время Лукашенко растерял огромный запас уважения и лояльности со стороны РФ своими потугами усидеть на всех стульях сразу. Последовала череда сомнительных публичных заявлений и нелепых пиар-ходов. Из последнего – интервью Дмитрию Гордону, одиозному медийному проповеднику, обслуживающему интересы русофобского украинского руководства.

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Впрочем, несмотря на все эти шероховатости, нужно понимать, что оппозиционная сторона, скандирующая сейчас "Жыве Беларусь!" – это чистокровная оранжевая зараза, которая при любых взаимных недопониманиях в тысячу раз худший вариант и для России, и для самой Белоруссии. Она несет лишь "украинский сценарий" с обнищанием, деиндустриализацией и возможной гражданской войной.

Сейчас уже ясно, что Батька отобьется. При этом Запад четко показал, что Лукашенко для него материал, предназначенный для утилизации. Но большой вопрос – что же дальше. Обозначенные выше проблемы останутся, хоть в подмороженном на несколько лет состоянии. И Белоруссии все же скоро придется сделать свой выбор. Хотя и так понятно, что достойный и созидательный путь развития – только в сторону Большой России. Ну а мы будем ждать очередного раунда согласования условий. Очень хочется верить, что при этом во главу угла будут поставлены не личные амбиции, а дружба и совместное процветание двух братских народов.

26 августа 2020, 14:18

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