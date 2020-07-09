Почти половина жителей Украины не считает страну независимой

Оказалось, что Украину считают независимой страной лишь 35,5% опрошенных граждан. Отрицательно ответили на вопрос 47,2% людей. 17,3% затруднились с ответом.
Также 54% опрошенных украинцев негативно относятся к иностранцам во власти. Они считают такие кадры вредными. Крайне отрицательно на это смотрят 20,1% опрошенных жителей страны. Полезным нахождение иностранных граждан во власти сочли 26,2%. Отказались отвечать 4,5%.
Сообщается, что в опросе приняли участие украинцы старше 18 лет.
Месяцем ранее были обнародованы данные после проведенного опроса о том, сожалеют ли граждане Украины о распаде Советского союза. Данные оказались удивительными. По СССР "скучает" треть жителей страны – 33,5% опрошенных. Противоположное мнение насчет этого у 50% граждан.
Напомним, недавно сообщалось, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского начал стремительно снижаться. Деятельностью лидера страны недовольны больше половины жителей. Тем временем глава государства объясняет трудности в Украине високосным годом.
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