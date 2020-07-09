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Политика
Почти половина жителей Украины не считает страну независимой

Почти половина жителей Украины не считает страну независимой

Фото:Javad Abjoushak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Социологическая компания RTS опубликовала данные, которые были получены в ходе опроса жителей Украины. У граждан спросили, считают ли они свое государство независимым.
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Оказалось, что Украину считают независимой страной лишь 35,5% опрошенных граждан. Отрицательно ответили на вопрос 47,2% людей. 17,3% затруднились с ответом.

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Также 54% опрошенных украинцев негативно относятся к иностранцам во власти. Они считают такие кадры вредными. Крайне отрицательно на это смотрят 20,1% опрошенных жителей страны. Полезным нахождение иностранных граждан во власти сочли 26,2%. Отказались отвечать 4,5%.

Сообщается, что в опросе приняли участие украинцы старше 18 лет.

Месяцем ранее были обнародованы данные после проведенного опроса о том, сожалеют ли граждане Украины о распаде Советского союза. Данные оказались удивительными. По СССР "скучает" треть жителей страны – 33,5% опрошенных. Противоположное мнение насчет этого у 50% граждан.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Напомним, недавно сообщалось, что рейтинг президента Украины Владимира Зеленского начал стремительно снижаться. Деятельностью лидера страны недовольны больше половины жителей. Тем временем глава государства объясняет трудности в Украине високосным годом.

Автор: 9 июля 2020, 20:02 Источник: 112.ua ✓ Надежный источник

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