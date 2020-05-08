Опубликовано обращение Путина к народу на немецком

По предложению канцлера Себастьяна Курца президент России Владимир Путин записал обращение к народу Австрии на русском и немецком языках. Он поблагодарил их за бережное отношение к могилам павших при освобождении Европы солдат.

В эфире австрийского телеканала ORF было показано обращение Путина к народу на немецком языке. Российский лидер поздравил австрийцев с 75-летием освобождения их страны от нацизма.

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Владимир Путин рассказал, что советским людям пришлось пойти на многие лишения для того, чтобы отстоять родную землю, а затем и освободить Европу. "Мы преклоняемся перед их отвагой, волей и силой духа", – подчеркнул президент России.

Вместе с памятью о подвиге предков, заметил он, в России помнят о вкладе в разгром нацизма союзников и антифашистского подполья, а также с уважением относятся к памяти о миллионах жертв той войны. Обращение Путина к народу Австрии затронуло и происходящее в мире на данный момент.

Также российский лидер поблагодарил австрийцев за бережное и уважительное отношение к воинским захоронениям и мемориалам советских солдат, которые есть на территории страны. Память о тех, кто отдал свои жизни за спасение мира, должна заставить людей сегодня сделать все, чтобы никто и никогда не посмел развязать новую войну, подчеркнул Владимир Путин.

"В этом наша общая ответственность перед будущими поколениями", – уверен президент России.

Владимир Путин пожелал народу Австрии благополучия, мира и процветания, а также успешного преодоления угрозы эпидемии коронавируса. Эта проблема – общая для всего мира. "Поддержка друг друга в эти непростые времена очень важна", – заключил российский лидер.