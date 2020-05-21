Трамп объявил о разрыве еще одного договора с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выйдет из Договора по открытому небу с Россией. Документ позволял странам взаимно выполнять наблюдательные полеты над своими территориями, следя за действиями вооруженных сил.
Трамп пояснил, что по мнению Белого дома Россия не выполняла требований договора. Однако он допустил, что при их соблюдении Вашингтон готов вернуться к этому соглашению. Политик также заверил, что между Россией и США установились "очень хорошие" отношения.
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