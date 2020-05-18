Песков ответил на вопрос о дате прямой линии с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата прямой линии с Владимиром Путиным пока не определена. Причиной стала нестабильная эпидемиологическая ситуация в стране.
Последний раз президент общался с гражданами в формате прямой линии 20 июня 2019 года. За время трансляции Владимир Путин ответил на 81 вопрос, уточняет издание "Известия".
Напомним, что пресс-секретарь главы государства находится в больнице. Дмитрия Пескова госпитализировали с коронавирусом и двусторонней пневмонией, сообщает URA.ru.
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