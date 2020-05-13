Пятеро депутатов Госдумы заразились коронавирусом

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что с начала эпидемии коронавируса COVID-19 в стране инфекцию подхватили пятеро членов нижней палаты российского парламента. Трое из них попали в больницу.
Володин отметил, что один из заболевших политиков позже был выписан из медучреждения, двое остаются на стационарном лечении. Двое других парламентариев борются с заболеванием на дому. Ранее стало известно, что коронавирусом заразились премьер-министр Михаил Мишустин и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?