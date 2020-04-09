Предсказан распад Украины из-за коронавируса

В ближайшее время Украина столкнется с ростом сепаратизма, под угрозой территориальная целостность страны. Неутешительный прогноз для киевских властей дал бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Всему виной коронавирус и карантин, считает политик.



И без того дышащая на ладан экономика Украины получила из-за пандемии COVID-19 мощный удар. В случае дефолта страну ждет всплеск нищеты и рост криминала, уверен Мураев.

Из-за коронавируса регионы начали вводить карантин и отгораживаться друг от друга. Это опасно, когда в стране существуют сепаратистские настроения, подчеркнул бывший депутат Верховной рады. "Мы видим, как отгораживалось Закарпатье, какие настроения ходят в различных городах", – сказал политик в эфире телеканала "НАШ".

Не менее опасны для страны и участники так называемой антитеррористической операции в Донбассе, предупредил Мураев. Таковых бывший депутат насчитал 400 тысяч человек, на руках у них может находиться до 2,5 миллиона единиц боевого оружия, полагает он. По его мнению, в случае ухудшения экономической ситуации из-за коронавируса эти люди будут добывать средства к существованию бандитизмом.

"Боюсь, что этому не сможет противостоять ни реформированная полиция, ни прокуратура, ни спецслужбы Украины все вместе взятые", – предупредил экс-парламентарий.

Официальное число зараженных коронавирусом на Украине 9 апреля достигло 1892 человек, 57 скончались. Больше всего инфицированных в западных регионах страны – Черновицкой и Иваново-Франковской области, а также Киеве. По некоторым прогнозам, количество заболевших может превысить 45 тысяч человек.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль призвал украинцев не надеяться на скорую отмену карантина из-за коронавируса. Ограничения могут продлить в мае, предупредил он.