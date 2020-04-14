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Китайские эксперты приступили к совместной работе с россиянами против коронавируса

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Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявил о намерении Поднебесной продолжить помогать России в борьбе с коронавирусом COVID-19. Дипломат отметил, что таким образом страна отдает соседу долг, сообщают "Невские Новости", 

Чжао Лицзянь добавил, что китайские врачи уже работают с российскими коллегами. Они помогают медикам как непосредственно оказывать медицинскую помощь, так и решать вопросы, связанные с профилактикой заражения. Специалисты из КНР уже побывали в больнице в Коммунарке и в Государственной клинической больнице имени Филатова. 

14 апреля 2020, 19:05

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