"В ультимативной форме": Лукашенко взбесился из-за условий по нефти

Во время совещания по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса Белоруссии Александр Лукашенко не смог удержаться от эмоционального обвинения представителей других стран в отстаивании своих интересов. Таким подходом, пожаловался белорусский лидер, отличилась не только Россия.



Выступая перед своими подчиненными, Александр Лукашенко напомнил, что уже век углеводороды играют важнейшую роль в экономическом развитии. И их стали использовать для решения политических вопросов.

"Условия поставки нефти в ультимативной форме увязываются с иными проблемами, которые желает решить страна-поставщик", – цитирует "БелТа" белорусского лидера. Лукашенко оговорился, что имеет ввиду не только Россию. Дескать, и другие поставщики черного золота хотели получить взамен энергоносителей не только деньги, но и решение некоторых вопросов не экономического характера.

Именно поэтому, объяснил Лукашенко, необходимо закупать нефть из многих источников, а не у кого-то одного. Отсутствие монополии сможет оградить Белоруссию от политического давления со стороны других государств.

Отметим, что в белорусских реалиях "диверсификация поставщиков нефти" фактически означает серьезное подорожание ресурсов. При этом условия России, которые так сильно возмущают Лукашенко, фактически касаются требований к Белоруссии выполнить обязательства, которые она и без того на себя взяла.

Ранее Александр Лукашенко выражал возмущение ценой, которую Москва выставила за поставки нефти. Многие связывали этот процесс с переговорами об интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Однако Минск дал понять, что готов закупать более дорогие энергоносители в других странах, но не идти на уступки.