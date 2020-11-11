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Политика

Сахалинского депутата похитили и оставили на пустыре

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Депутат городской думы Южно-Сахалинска Александр Анистратов заявил, что неизвестные похитили его и отвезли на пустырь. Злоумышленники угрожали ему ножом.

По словам Анистратова, преступники забрались к нему в машину, а когда тот сел за руль – связали его и увезли. В безлюдном месте между ними состоялся разговор, детали которого чиновник раскрывать не стал. После этого, по словам депутата, похитители сели в его автомобиль и уехали, передаёт телеканал "360".

Автор: 11 ноября 2020, 10:28 Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник

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