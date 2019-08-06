В Думе призвали расследовать зарубежное вмешательство в российские выборы

С предложением о создании рабочей группы лидер
"Справедливой России" обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.
"У нас есть возможность получить эти материалы – о возможных или
осуществленных действиях по вмешательству в избирательную кампанию РФ, иными
словами – вмешательство в наши внутренние дела", – цитирует депутата
"Интерфакс".
В рабочую группу должны войти представители всех думских фракций, уверен Миронов. От фракции "СР" он предложил члена комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Николая Рыжака.
По словам парламентария, недопустимо наблюдать за попытками манипулирования действиями людей, а также их намерениями относительно выборов. Миронов призвал "приступить к спокойному расследованию того, что произошло, и есть ощущение, что еще будет происходить".
Вместе с тем политик отметил, что эсеры выступают против муниципального фильтра, а также считают, что единый день голосования должен быть перенесен на более поздний срок. При этом он подчеркнул, что незарегистрированные партии или отдельные политики всегда имеют возможность обратиться в суд.
"Мы считаем, наша партия считает, я, как гражданин России, считаю, что это (вмешательство во внутренние дела. – Прим. Ред.) недопустимо. Россия – суверенная страна, и мы сами разберемся, что у нас здесь происходит и никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела", - резюмировал Миронов.
Напомним, ранее спикер МИД России Мария Захарова заявила о вмешательстве США и Германии во внутренние дела страны. Она напомнила, что на сайте дипмиссии Соединенных Штатов был размещен маршрут "мирного шествия по Бульварному кольцу" 3 августа. "90% информации как раз призывало людей подключиться к этому мероприятию", – заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства.
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