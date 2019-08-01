В Думе тщательно изучат заявление о геноциде южных осетин

Депутаты поддержали предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина изучить заявление парламентариев Южной Осетии о признании геноцида местных осетин со стороны Грузии в 1920 году. По словам глава комитета нижней палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, к конкретным решениям по этому вопросу законодатели приступят после тщательного анализа.



Подобные вопросы не решаются быстро, отметил парламентарий. Он напомнил, что процесс признания геноцида армян на территории Османской империи длится уже сто лет.



В свою очередь первый зампред комитета по делам СНГ и евразийской интеграции Константин Затулин отметил, что парламент Южной Осетии обратился по поводу признания геноцида впервые. По его словам, этот вопрос требует дополнительного исследования.

Парламентарий напомнил, что многие страны мира признали геноцид армян в Османской империи. Относительно геноцида еврейского и армянского народов есть многочисленные свидетельства, подчеркнул Затулин.

При этом он отметил, что бывают и фейковые попытки раскрутить эту тему: к примеру, во времена президентства Виктора Ющенко на Украине пытались доказать, что в СССР существовал план истребления украинского народа.

"В любом случае, это должно быть доказательно", – подчеркнул Затулин.

Позицию Вячеслава Володина поддержал и глава комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов. Необходимо внимательно изучить потери осетинского народа, сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин призвал власти Грузии изучить давнюю историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии, если они хотят восстановить с ними нормальные отношения. Происходящее в Осетии в 1919-1920 года глава государства назвал геноцидом.