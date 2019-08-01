Вскрылись подробности телефонного разговора Путина и Трампа

Президент Соединенных Штатов позвонил российскому коллеге, чтобы обсудить проблему лесных пожаров в Сибири. Дональд Трамп предложил Владимиру Путину помощь в тушении огня, сообщает Пятый канал со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Российский лидер поблагодарил коллегу за внимание к ситуации и пообещал воспользоваться предложением в случае необходимости. Президент добавил, что ведется активная работа по ликвидации лесных пожаров, передает URA.ru.
По мнению Путина, звонок американского президента может сыграть важную роль в восстановлении отношений между двумя государствами, уточняет НСН. Во время телефонной беседы лидеры договорились о продолжении контактов.
Напомним, что в середине июля в Сибири начались сильные пожары. Площадь возгорания составляет около 2,7 миллиона гектаров. В четырех российских регионах введен режим ЧС. К тушению были привлечены военнослужащие, передает телеканал "360".
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