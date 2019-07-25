Внешнюю разведку Украины доверили женщине

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы внешней разведки Екатерину Слядневу. По данным телеканала "360", указ размещен на официальном сайте главы государства. Отмечается, что Сляднева работала в киевской прокуратуре в качестве замглавы управления надзора в уголовном производстве.
Ранее Владимир Зеленский потребовал уволить Виталия Кличко с должности мэра Киева. Наблюдатели полагали, что этот пост займет замруководителя офиса президента Руслан Рябошапка, напоминает РИА ФАН.
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