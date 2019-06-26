Россия предложила Украине обсудить освобождение моряков

Москва после восстановления полномочий России в ПАСЕ направила ноту Киеву с предложением обсудить вопрос освобождения украинских моряков. Об этом сообщает RT.
В документе описаны возможности, которые есть у Киев в рамках российского законодательства, чтобы решить вопрос в пользу освобождения своих граждан. При этом в российском МИДе подчеркнули, что пока уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается.
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