Россия предложила Украине обсудить освобождение моряков

Москва после восстановления полномочий России в ПАСЕ направила ноту Киеву с предложением обсудить вопрос освобождения украинских моряков. Об этом сообщает RT.

В документе описаны возможности, которые есть у Киев в рамках российского законодательства, чтобы решить вопрос в пользу освобождения своих граждан. При этом в российском МИДе подчеркнули, что пока уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается.



