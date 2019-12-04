Германия выслала двух российских дипломатов из-за скандала с убийством

Власти Германии высылают двух сотрудников российского посольства. В Министерстве иностранных дел ФРГ уточнили, что такое решение связано с убийством гражданина Грузии в Берлине.
"Этим шагом правительство ФРГ реагирует на то, что российские власти, несмотря на повторяющиеся, настоятельные требования на высоком уровне, недостаточным образом сотрудничали при расследовании убийства в берлинском Тиргартене", – приводит официальное сообщение ведомства RT.
Напомним, 23 августа этого года в Берлине был застрелен гражданин Грузии Зелимхана Хангошвили. По подозрению в убийстве местная полиция задержала россиянина. Зарубежные СМИ предположили, что задержанный мог быть связан с властями России, передает URA.ru.
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