Зеленский трижды перепутал промышленный концерн с концертом

Как отмечает РИА ФАН, президент Украины сообщил, что на местном машиностроительном заводе, выпускавшем во времена СССР 900 танков в год, собран всего один танк за последние десять лет. Он указал и на то, что накопились огромные задолженности по зарплате, а ее размер остается катастрофически низким.
По его словам, в Харькове сосредоточено около 10% военных мощностей Украины, причем существенная часть их работает на экспорт, производя армейские машины для других стран. Зеленский поручил правительству решить проблему, передает Life.
Однако пользователей соцсетей, посмотревших видео с пресс-конференции, больше всего поразило не упадническое состояние заводов, а то, что глава государства назвал промышленный концерн "Укроборонпром" концертом. Заинтересованные лица даже сосчитали, сколько раз ошибся Зеленский – целых три, передает телеканал "360".
"Была Украина, а стала Нелохия, которую населяют нелохи. Всего полгода назад Украина выбирала Зеленского и "самый умный и разумный" народ был опьянен самыми благостными мечтами. Жизнь должна была наступить совершенно райская. Всего полгода прошло..." – написал один из пользователей "Ютуба".
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