Предал деда: омерзительный поступок Зеленского шокировал украинцев

Трезвомыслящие люди понимают, что черноземы – главный актив
Украины, поэтому не хотят продавать землю в частные руки, заявил академик
Анатолий Пешко. Западные финансовые воротилы пытаются скупить плодородные
участки по всему миру, сказал ученый в эфире телеканала NewsOne.
Украина обладает миллионами гектаров плодородных черноземов, в советское время республика была общесоюзной житницей. Затеянную Зеленским реформу по созданию свободного рынка земли академик назвал катастрофой и самоуничтожением страны.
"Наши деды проливали кровь за эту землю, а их внуки предлагают продать ее", – возмутился Пешко.
Защищал украинскую землю и дед Владимира Зеленского Семен Иванович. Он родился в Кривом Роге Днепропетровской области, на фронт отправился в 1942 году. Командовал минометным взводом, стрелковой ротой. Руководство отмечало его организаторские способности. За мужество и героизм был удостоен Ордена Красной Звезды.
Вряд ли фронтовик даже в страшном сне мог представить, что его внук пустит с молотка землю, за которую он сражался. По инициативе Зеленского был разработан и внесен на рассмотрение Верховной рады законопроект о создании на Украине земельного рынка.
Проведения реформы требует Международный валютный фонд. В противном случае новых кредитов Украине не видать как своих ушей. Экс-президент Петр Порошенко на такой смелый шаг не решился. Но Владимир Зеленский переплюнул предшественника.
Планируется, что Верховная рада одобрит инициативу президента до конца года. В окружении Зеленского намерены распродать 40 миллионов гектаров черноземов.
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