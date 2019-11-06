Стало известно о тяжелой утрате Зеленского

На президентских выборах Владимир Зеленский заручился поддержкой
более 70% украинцев. Понадобилось полгода, чтобы ситуация начала меняться к худшему – он стремительно теряет доверие. По словам политолога Сергея Белашко,
рейтинг главы государства просел на 8%, его поддерживают не более 65% граждан.
А все из-за того, что лидер Незалежной не имеет четкой позиции, пояснил эксперт. "Сторонников у Владимира Зеленского из "Слуги народа" практически нет. Есть огромное количество попутчиков", – сказал Белашко в эфире телеканала "Первый казацкий".
Политик рискует повторить судьбу Виктора Ющенко и Петра Порошенко. К концу президентского срока они растеряли народную поддержку и остались с малочисленной группой сторонников, напомнил аналитик.
Засевшие в "Слуге народа" некомпетентные деятели тянут Зеленского на дно. Немногие толковые политики, которые есть в партии, покинут президентскую команду, прогнозирует Белашко.
Зеленский настолько незначителен, что генсек НАТО на заседании с украинским президентом в Киеве забыл дать ему слово во время открытого мероприятия для журналистов.#Зеленский #НАТО #Украина pic.twitter.com/5otOB4yAB6— _troll_anonymous_ (@_troll_account) November 1, 2019
В последнее время "слуги народа" регулярно оказываются в центре скандалов. Среди прочих отличился глава комитета Верховной рады по иностранным делам Богдан Яременко. Журналисты поймали его за общением с женщиной легкого поведения на сайте знакомств.
На пикантной переписке попался и депутат Анатолий Остапенко. Сторонник Зеленского общался в популярном мессенджере с неким Лешей и пытался договориться о встрече. То ли в шутку, то ли всерьез собеседник отказал ему в половом акте.
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