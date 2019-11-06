Стало известно о тяжелой утрате Зеленского

На президентских выборах Владимир Зеленский заручился поддержкой более 70% украинцев. Понадобилось полгода, чтобы ситуация начала меняться к худшему – он стремительно теряет доверие. По словам политолога Сергея Белашко, рейтинг главы государства просел на 8%, его поддерживают не более 65% граждан.



А все из-за того, что лидер Незалежной не имеет четкой позиции, пояснил эксперт. "Сторонников у Владимира Зеленского из "Слуги народа" практически нет. Есть огромное количество попутчиков", – сказал Белашко в эфире телеканала "Первый казацкий".

Политик рискует повторить судьбу Виктора Ющенко и Петра Порошенко. К концу президентского срока они растеряли народную поддержку и остались с малочисленной группой сторонников, напомнил аналитик.

Засевшие в "Слуге народа" некомпетентные деятели тянут Зеленского на дно. Немногие толковые политики, которые есть в партии, покинут президентскую команду, прогнозирует Белашко.

Зеленский настолько незначителен, что генсек НАТО на заседании с украинским президентом в Киеве забыл дать ему слово во время открытого мероприятия для журналистов.#Зеленский #НАТО #Украина pic.twitter.com/5otOB4yAB6