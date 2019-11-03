Обманул Путина: подлеца Зеленского поймали на лжи?

О том, что президент Украины Владимир Зеленский намеренно ведет разговоры о мире на Донбассе, но на самом деле к этому даже не стремиться, заявил в эфире "Рой-ТВ" бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Он уверен, что Киев никогда не даст Донбассу "особый статус", и все это прекрасно понимают. В том числе, и сам Зеленский.
"Он пытается свои гешефты срубить на этом, который наверняка обещает своему окружению то же самое, что говорили в 2014 году: "Обещайте всё что угодно, а вешать будем потом", – говорит Стрелков.
По его словам, единственной целью президента Украины является получение контроля над границей. Как только она будет достигнута, все остальное станет неважным.
"Они забудут всё, что они обещали, и скажут, что "ничего мы вам не обещали, вы – агрессор", – говорит Стрелков.
Он напомнил, что согласно закону Украины, Донецкая и Луганская республики считаются оккупированными территориями. Поэтому ни о каком признании особого статуса речи быть не может.
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