"Позор!": взбешенные украинцы освистали Зеленского

В Сети распространилась видеозапись, на которой украинский лидер заходит вместе с охраной в здание администрации Тернополя. Внезапно недовольная толпа начинает окружать Владимира Зеленского. Люди держат в руках транспаранты и скандируют "Позор!" в адрес лидера.
Как уточняет РИА Новости, местные жители устроили акцию под названием "Нет капитуляции", направленную против принятия "формулы Штайнмайера". Документ, названный по имени президента Германии, подразумевает проведение выборов на востоке Донбасса.
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