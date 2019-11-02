Зеленского разнесли в пух и прах на Украине

Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что за последние семь дней Украина столкнулась с "серьезными провалами во внешней политике". По мнению парламентария, Владимиру Зеленскому следовало сделать больше агрессивных выпадов в сторону России.
Украинский политик напомнил, что в минувшую среду, 30 октября, Дания одобрила строительство участка газопровода "Северный поток" в своих водах. Таким образом, было устранено последнее препятствие для осуществления проекта, предполагающего транзит российского газа в Европу в обход Украины.
В то же время Киев так и не заключил с Москвой соглашения о поставке газа. Срок действия контракта на транзит в Европу через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Отказ подписать соглашение может привести к серьезным убыткам – по прогнозам экспертов, ежегодно страна будет терять около 3 миллиардов долларов.
Кроме того, Алексей Гончаренко остался недоволен тем, что Владимир Зеленский не предпринимает никаких действий для улучшения отношений с президентами Чехии и Венгрии. По его словам, лидеры последних двух стран явно поддерживают Россию, передает РИА Новости.
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