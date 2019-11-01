Хуже Порошенко: русофобская выходка Зеленского довела украинцев

Памятная доска была установлена на здании, где в советское
время располагался штаб Одесского военного округа. Георгий Жуков возглавлял его
в течение двух лет – с 1946-го по 1948 годы.
Пережившая даже времена Петра Порошенко мемориальная доска была накануне уничтожена радикалами – участниками движения "Национальное сопротивление". Злоумышленники ссылаются на два постановления областной администрации, датированные 2016 и 2019 годами.
В документах шла речь об изменении перечня памятников, подлежащих сносу. В первом распоряжении здание по адресу Канатная, 87, где висела табличка, не упоминается. Этот адрес появился во втором документе, который был подписан новой главой области Светланой Шаталовой, указ о назначении которой подписал Зеленский.
На памятный знак маршалу Жукову не поднялась рука даже у Порошенко, возмущаются в "Оппозиционной платформе". В случившемся они винят президента, поскольку назначенные им люди следуют его указаниям. "Сделано это не просто с игнорированием закона о декоммунизации, а с его преднамеренным искажением", – подчеркнули в пресс-службе политсилы.
Ранее оппозиционеры призвали отменить принятый в мае 2015 года закон о декоммунизации. Тем, кто использует соответствующую символику, грозит уголовное преследование. "Оппозиционная платформа" требует освободить тех, кто был осужден по этой норме. Владимир Зеленский на инициативу партийцев пока не отреагировал.
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