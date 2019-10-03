Путин сделал заявление о риске гражданской войны в России

Если оглянуться назад, то всего за несколько десятилетий Россия проделала огромный путь в укреплении всех важных сфер. Страна буквально стала другой, если сравнивать с тем, что было после развала Советского Союза.

Как отметил Владимир Путин, в 1990-е годы Россия столкнулась с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами, передает РИА Новости. И без того сложную ситуацию в катастрофическую превращала агрессия, которую страна испытала со стороны международного терроризма.

"Россия действительно пережила в 90-е годы двадцатого века один из самых трудных периодов в своей истории", – подчеркнул Владимир Путин.

По словам президента России, в тот момент страна подошла к опасной черте, за которое ее ждал развал и распад государства. "Угроза эта висела в воздухе и в большинстве своем люди ее чувствовали. Мы тогда могли, конечно же, это было абсолютно реально, погрузиться в бездну крупномасштабной гражданской войны, утратить государственные единство и суверенитет и оказаться на периферии мировой политики", – напомнил российский лидер.

Он назвал те факторы, которые позволили избежать развития событий по самому страшному сценарию. Этому помогли патриотизм, мужество, редкое терпение и трудолюбие русского народа, а также других народов России. "Наша страна была отодвинута от этой опасной черты", – заключил Владимир Путин.

Путин: Россия - страна-цивилизация, которая органично впитала многие традиции и культуры, сберегла их своеобразие, уникальность и при этом сохранила единство живущих в ней народов. Мы этой гармонией самобытности и общности судьбы народов России очень гордимся и очень дорожим pic.twitter.com/FxJF2xYWu8