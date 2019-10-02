"Откуда вы это взяли?": Путин отчитал американского журналиста

В центральном выставочном зале "Манеж" в Москве проходит международный форум "Российская энергетическая неделя". Во время пленарного заседания модератор – корреспондент NBC News Кир Симмонс – задал президенту России Владимиру Путину вопрос о его словах в интервью Financial Times.
Как заявил журналист, российский лидер якобы предсказал конец либеральной демократии. "По сути дела это означает конец западного образа ведения бизнеса", – добавил Симмонс. Владимир Путин с такой постановкой вопроса не согласился. "Это неправильная, очень вольная интерпретация того, что я сказал", – цитирует РИА Новости российского лидера.
"Я не говорил того, что вы сейчас сказали. Не было этого сказано. Откуда вы это взяли?", – заметил президент России.
Владимир Путин отметил, что подобным образом его слова интерпретирую те, кто хочет думать, будто Россия выстраивает на этой основе свою политику. В результате реальное положение вещей остается без внимания. "Сначала идет подмена, а потом осуждение на фоне этой ложной информации", – рассказал российский лидер.
Владимир Путин напомнил, что он говорил в действительности. "Я сказал в интервью Financial Times, что либеральная модель не имеет права на доминирование и не имеет права считать, что она единственная верная в мире, что мир гораздо разнообразнее, он развивается комплексно, и нельзя навязывать одну модель как единственно верную всем без разбора. Вот я о чем говорил. Я и сейчас готов подтвердить этот свой тезис", – подчеркнул он.
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