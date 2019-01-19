Лукашенко открестился от Украины после упреков России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на упреки Кремля, открестившись от поставок топлива на Украину. По его словам, Минск никогда не продавал дизель Незалежной.
Кроме того, Лукашенко опроверг информацию о ввозе в Россию санкционных товаров через его страну. Также он прокомментировал ситуацию с ввозом оружия из Украины в Белоруссию.
"В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем танки (украинские. – прим. ред.) дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Когда мне доложили (я только что справку второй раз прочитал), там же все дизельное топливо российское", – сказал Лукашенко.
Он пожаловался, что Белоруссию "выталкивают" с украинского рынка. И не только по нефтепродуктам, но и по удобрениям и другим позициям.
"Идет конкуренция. А нас начинают в этом упрекать", – возмутился Лукашенко.
Президент Белоруссии также уверен, что через его страну не организовано транзита санкционных товаров из Украины в Россию. Это лишь "мизерные объемы". К тому же, по его словам, такое смыкание украинских и российских поставщиков происходит при покровительстве таможни и других служб Российской Федерации.
"Белорусами и не пахнет там. Если белорусы и нужны, то какую-то частную структуру могут подтянуть к этому, чтобы подсказали, как лучше проехать по Беларуси", – уверен белорусский лидер.
В заключении он пожаловался на массированный приток оружия с Украины, который начался после разгоревшегося на Донбассе конфликта.
Избранник модели почувствует себя "особенным"
Звезда станет женой человека, которого никогда не видела
Украинский президент предостерегает Кремль от нового наступления
Теледиве посвятили песню