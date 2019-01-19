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Политика

Лукашенко открестился от Украины после упреков России

Минск не причастен к организации транзита из Украины в Россию, уверяет белорусский лидер. Также он прокомментировал ситуацию с ввозом оружия из Незалежной в Белоруссию.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на упреки Кремля, открестившись от поставок топлива на Украину. По его словам, Минск никогда не продавал дизель Незалежной.

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Нахамивший Путину Лукашенко сделал странное заявление

Кроме того, Лукашенко опроверг информацию о ввозе в Россию санкционных товаров через его страну. Также он прокомментировал ситуацию с ввозом оружия из Украины в Белоруссию.

"В последнее время нас начали упрекать, что мы заправляем танки (украинские. – прим. ред.) дизельным топливом. Я поручил разобраться, какое там дизельное топливо. Когда мне доложили (я только что справку второй раз прочитал), там же все дизельное топливо российское", – сказал Лукашенко.

Он пожаловался, что Белоруссию "выталкивают" с украинского рынка. И не только по нефтепродуктам, но и по удобрениям и другим позициям.

"Идет конкуренция. А нас начинают в этом упрекать", – возмутился Лукашенко.

Президент Белоруссии также уверен, что через его страну не организовано транзита санкционных товаров из Украины в Россию. Это лишь "мизерные объемы". К тому же, по его словам, такое смыкание украинских и российских поставщиков происходит при покровительстве таможни и других служб Российской Федерации.

"Белорусами и не пахнет там. Если белорусы и нужны, то какую-то частную структуру могут подтянуть к этому, чтобы подсказали, как лучше проехать по Беларуси", – уверен белорусский лидер.

В заключении он пожаловался на массированный приток оружия с Украины, который начался после разгоревшегося на Донбассе конфликта. 

19 января 2019, 12:52

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