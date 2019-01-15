Нахамивший Путину Лукашенко сделал странное заявление

По словам главы Белоруссии, республика "и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке, подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости". Гарантией независимости Батька назвал эффективную работу власти. Только в таком случае страну "никто не сдвинет", передает слова президента БЕЛТА.

В ходе совещания по назначению руководителей местных органов Лукашенко. Он предупредил, что в течение года побывает в разных частях страны и оценит работу местных властей.

Последнее время активизировалась тема дальнейшей интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства. Об этом часто говорят в российских СМИ, да и официальные лица в Москве периодически напоминают белорусским коллегам, что пора бы двигаться дальше.

Батьку такой настрой Кремля, видимо, не устраивает, поэтому все чаще в общении с российским руководством срывается и переходит на повышенные тона. Так, в декабре на саммите Евразийского экономического союза Лукашенко вступил в спор с президентом России Владимиром Путиным по поводу цен на газ.

Глава братской республики вел себя по-хамски: постоянно перебивал и в целом разговаривал на повышенных тонах.

Медведев ответил Лукашенко: Мы сохраняем очень большой объем поддержки -больше $6,5 млрд. Не требуем возврата кредитов в условиях, когда для нас закрыты рынки западных стран. По сути помогаем, занимая деньги из нашей экономики. Это надо ценить, рассуждая о союзнических отношениях pic.twitter.com/fUCEbHxc2Z