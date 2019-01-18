Будет очень плохо: Лукашенко сделал заявление о майдане в Белоруссии

Президент Белоруссии опасается повторения украинских событий у себя на родине. Александр Лукашенко предупредил, что белорусский майдан может закончиться очень плохо.

Лукашенко призвал не допустить дестабилизации, которая может перекинуться с Украины. "Все хотят погреть руки на Украине. И пожар, который там полыхает сегодня, не должен перекинуться на Беларусь", – сказал лидер государства.

Он считает, что подавляющее большинство жителей Белоруссии и даже оппозиционеров понимают, что это может закончиться очень плохо. Украинцев Лукашенко назвал родными людьми, к которым пришла беда. Минск, напомнил президент, предоставил площадку для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. "Нам хватило от Украины, и то ли еще будет. Поэтому мы ввязаны в этот конфликт, можно сказать, по уши", – приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Затронул он и отношения с Россией, заявив, что развитие Союзного государства должно проходить на равных условиях и с учетом воли народов двух стран. "Я это говорю к тому, чтобы вы понимали мою позицию: нас не удастся столкнуть – белорусов с россиянами. Не только с русскими. Вообще с россиянами", – отметил Лукашенко и добавил, что играть на этой теме очень опасно.

Но все-таки ложку дегтя в отношения Москвы и Минска Батька внес: он обижен на неравные условия, в которых развивается двустороннее сотрудничество. "Вы хотите налоговую, таможенную политику унифицировать? Согласен, но на лучших традициях и условиях, возьмем все лучшее у белорусов и россиян. Но не так: мы – большие, вы - малые, давайте делайте так, как у нас", – сказал Лукашенко, намекая на то, что Москва пытается принизить роль Минска.

�� ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»#Яковлевский: В Беларуси главный оппозиционер – #Лукашенко. Сам к себе в оппозиции: утром говорит одно, вечером – противоположное https://t.co/exWlhPmxwU — Дмитрий Гордон (@dmitry_gordon) 17 января 2019 г.

Напомним, что недавно белорусский президент выступил с угрозами в адрес нашей страны, заявив, что если Кремль не компенсирует Минску потери от высоких цен на нефть, то форпост, защищающий Россию на западном направлении, исчезнет.

Эти слова Батька произнес спустя несколько дней после интенсивных переговоров с Владимиром Путиным. Перед Новым годом белорусский лидер дважды за неделю прилетал в Москву и по несколько часов беседовал с российским президентом. После этих визитов Лукашенко заявил, что все двусторонние проблемы практически решены, а создание Союза России и Белоруссии – дело выполненное.