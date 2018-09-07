Перед большими переговорами Путина случился казус

Новости Украины Интриги Трампа Новости Крыма Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Водолазы приступили к разбору Крымского моста
Полное горло стекла: звезда "Дома-2" разбилась в автокатастрофе
44-летняя Порошина ждет пятого ребенка
Сломленная Кудрявцева из последних сил прячет ребенка
В шоу "Уральские пельмени" произошел новый раскол
Волочкова опозорилась после смерти Кобзона
партнеры
Пятница 7 сентября
Лента новостей
16:59
Смерть нанесла сокрушительный удар по Алибасову
16:47
Собянин и Силуанов договорились о сохранении бюджета Москвы
16:44
Невесту Тимати поздравили с беременностью
16:42
Робби Уильямс в третий раз стал отцом
16:38
На фаворите из шоу "Замуж за Бузову" поставили крест
16:06
Преобразившаяся дочь Пескова вызвала восторг
16:02
Объевшуюся Семенович не узнали без тонны косметики
15:49
Прилучный показал изуродованное лицо после жестких слов о Муцениеце
15:19
Россия предупредила об авиаударе по американцам
14:51
Антонюк с декольте до пупа и Кадыров с гитарой блеснули на "Новой волне"
14:45
Киска Волочковой внезапно заговорила
14:43
Проблемы пострадавших вкладчиков невозможно замалчивать
14:31
"Ну молодцы": Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
13:58
Кудрявцеву с высунутым языком сняли с другим мужчиной
13:57
Известный российский режиссер объявил о разводе
13:54
Рыдала и думала о смерти: Суханкина о пережитом горе
13:14
Выборы-2018: региональные отличия при сохранении доминирования
13:10
Жасмин ужаснула болезненной худобой
13:08
Пассажиры сообщили о пожаре в московском метро
12:49
Знаменитую певицу с голой грудью застукали на пляже
12:29
Педофил из США насиловал глухонемых детей в Петербурге
11:49
Звезда "Дома-2" закрутила роман с миллионером-насильником
11:42
"Даже прикольно": Кети Топурия о расставании с Гуфом
11:35
На юго-западном участке БКЛ начали строить новый тоннель
11:07
Меган Маркл спрятала живот под кошмарным платьем
11:01
Тренер Сотниковой оправдала бегство Медведевой к гею
10:25
"Шок!" – главный "отравитель" Скрипалей показал убийство на видео
10:22
Гей-скандал обернулся для Шурыгиной катастрофой
10:13
Путин назначил полпреда в Приволжском федеральном округе
09:51
Известный юморист рассказал о жутком прошлом и раке
09:20
На красной ветке московского метро произошел сбой
09:17
Кандидата в президенты ранили ножом в толпе (видео)
08:52
"Немножко беременный": ушедшей со сцены Сердючке крепко досталось
08:50
Панин бежит из страны после оскорбления россиян
08:33
Как приготовить лагман
08:23
Москвичам предложили лучшее мясо в мире
08:21
Скрипаль перед отравлением попался на тайных связях
08:16
Главные события Москвы
08:14
Скончалась звезда "Мисс Марпл"
08:00
Знаменитый актер умер от сердечного приступа
22:03
Оскорбивший журналистку Лазарев склонил голову перед народом
22:01
Мишулину поймали за руку на циничной лжи и подлоге
21:55
Объявлено имя нового президента Украины
21:52
Дорога в ад: Самойлову обвинили в изощренном обмане
21:50
Умер народный артист России Николай Черныш
21:39
42-летняя Захарова восхитила стальным прессом после беременности
21:35
В Крыму объявили о вымирании животных
21:24
Житель Башкирии зверски убил друга отверткой
21:22
Загитову сбросили с пьедестала
21:14
В Волгограде трое ростовчан ограбили местного жителя
21:12
Сверкнувшую прелестями Глюк’oZу растоптали за бесстыдство
21:06
"ЕР" предложила направить деньги коррупционеров в Пенсионный фонд
21:03
В Перми поймали серийного насильника из Удмуртии
20:57
В Казани произошло массовое отравление
20:47
"Отравитель" Скрипаля подал голос
20:44
Перебегавший дорогу ребенок в Нижнем Тагиле попал под колеса авто
20:30
Жителей Тюмени ужаснуло озеро из кипятка
20:23
Омск заполонил дым из-за сгоревшего магазина
20:14
В Нижегородской области школьник получил травмы при столкновении иномарок
20:06
Распутство Дубцовой и Воробьева на сцене вызвало оторопь
19:54
Госдума рассмотрит инициативы президента по пенсионным изменениям
19:51
Под Ростовом в жутком ДТП погибли четыре человека
19:44
Баста похвастался роскошным авто за 57 миллионов
19:21
В Башкирии ребенок серьезно пострадал при катании на картинге
18:58
Молодая любовница Петросяна наводит страх на Степаненко
18:41
Под Москвой ребенок застрял в памятнике Пушкину
18:19
Разин набивает брюхо на проклятии "Ласкового мая"
18:02
Пригожин принял на себя удар из-за оскандалившейся Самойловой
17:45
Под Вологдой двое человек утонули во время рыбалки
17:43
Группы для дошкольников появятся по месту работы родителей
17:35
Лорак со странными ногами затравили после конфуза
17:11
Маразм крепчал: Лондон втянул в дело Скрипалей отряд Сталина
17:00
Собянин: МЦК стало доступнее для москвичей
16:49
Миллиардер оставил с носом беременную Боню
16:30
Пугачева решила сменить пол после звонка Агутина
16:21
Официальное заявление Юлии Самойловой после слов об эмиграции
16:14
Пляски голой певицы у мемориала погибшим воинам возмутили народ
16:07
"Прямиком в лоб": Максим Галкин публично приложил Ольгу Бузову
15:53
На Окружной заработал новый вестибюль
15:41
Юлия Скрипаль решила сбежать из Лондона
15:30
Вот это поворот: жена отказалась от миллиардов Петросяна
15:22
"Не разочаровал": Цымбалюк-Романовская об особенной близости с Шаляпиным
14:55
Вдова готовится мстить за смерть Захарченко
14:22
"Аж одежда висит": исхудавший Крутой сильно сдал
14:22
Показывал девочке ягодицы: Джоли в ужасе от непристойностей Питта
14:04
Стало известно о госпитализации Руслановой
13:35
Меган Маркл спустили с лестницы по правилам
13:33
Названа дата глобального отключения интернета
13:14
Степаненко бесследно исчезла после смерти Кобзона
13:04
Губы надула: ведущая "Дома-2" решилась на пластику
12:42
Жестокая воспитательница оттаскала ребенка за волосы (видео)
12:08
"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
12:02
Названа причина отъезда из России лишившейся волос Самойловой
11:53
Сложно поверить: Юрию Шатунову – 45
11:50
Солнцев не узнал преобразившуюся после операций бабушку-жену
11:49
Иранские депутаты почтили память погибших в Сталинградской битве
11:42
Под Москвой поймали банду грабителей (видео)
11:11
Округлившийся зад Решетовой вызвал вопросы
11:06
"Мне противно и больно": у родившей Кудрявцевой сдали нервы
11:04
Шведы срывают России строительство "Северного потока – 2"
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Жестокое убийство Максаковой повесили на ФСБ
Мишулину поймали за руку на циничной лжи и подлоге
Решившую оставить Россию Самойлову отправили мыть унитазы
Цымбалюк-Романовская откровенно о свадьбе с известным певцом
Панин бежит из страны после оскорбления россиян
Дочерью утянутой Кудрявцевой занялись медсестры
Политика

Перед большими переговорами Путина случился казус

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Глава государства прибыл в Тегеран на трехсторонний саммит. Там лидеры России, Турции и Ирана проводят встречу по сирийскому урегулированию.

Продолжение: Россия предупредила об авиаударе по американцам

прочитано 1846 раз

Идут последние приготовления перед общением Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Однако неожиданно перед важными переговорами произошел казус.

ПО ТЕМЕ

Путин и Эрдоган отказались плясать под дудку Трампа

Парламенты России и Ирана укрепляют отношения двух стран

Россия и Иран ускоряют интеграцию

 Конфликт в Сирии

Сюжеты Конфликт в Сирии

Один из охранников нашел что-то на полу и принялся разглядывать. Судя по его реакции, предмет оказался интересным. Но что именно это было – неизвестно. GIF-изображение этого неловкого момента появилось в Telegram-канале Life Shot.

Встреча президентов начнется со вступительных заявлений перед представителями СМИ и продолжится в закрытом формате, передает Пятый канал. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что особое внимание лидеры трех стран уделят ситуации в зоне деэскалации сирийской провинции Идлиб и ожидаемой провокации с химоружием.

Участие в больших переговорах также принимают с российской стороны глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.

Повестка встречи включает вопросы по долгосрочному урегулированию в республике, конкретные шаги в борьбе с терроризмом и  восстановление мирной жизни. По итогам саммита Путин, Эрдоган и Роухани дадут свои оценки прошедшему обсуждению. Отметим, первая подобная встреча в трехстороннем формате состоялась 22 ноября 2017 года в Сочи.

Автор: Людмила Фоканова7 сентября 2018, 15:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Эрдоган и Си Цзиньпин окружили Путина на "семейном фото"

567

Политика

Трамп сделал откровенное признание о встрече с Путиным
Британия закроет границу для россиян из-за Скрипалей
Вырывший яму для России Порошенко попал впросак
Парламенты России и Ирана укрепляют отношения двух стран

Шоу-бизнес

На фаворите из шоу "Замуж за Бузову" поставили крест
Преобразившаяся дочь Пескова вызвала восторг
Объевшуюся Семенович не узнали без тонны косметики
Прилучный показал изуродованное лицо после жестких слов о Муцениеце

Проишествия

Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's
Мать искупала непослушного сына в унитазе (видео)
4-летнему ребенку грозит ампутация после примерки обуви
Осталось несколько дней: рак убивает известную ведущую в прямом эфире

Lifestyle

"Глобальное одиночество": звезда сериала "Ищейка" раскрыла тайны нового сезона
Земфира выпустила новую песню после пяти лет молчания (видео)
Показан первый тизер финального сезона "Игры престолов" (видео)
"Надо делать рейтинги, деньги": "убийца" Цоя прервал молчание
Шоу-бизнес

Меган Маркл спрятала живот под кошмарным платьем

Говорят, из-за беременности пара отменила турне по Океании
Шоу-бизнес

"Даже прикольно": Кети Топурия о расставании с Гуфом

Певица появилась на "Новой волне" в одиночестве
Шоу-бизнес

Знаменитую певицу с голой грудью застукали на пляже

В Сети появились пикантные фото артистки
Шоу-бизнес

Киска Волочковой внезапно заговорила

Новое видео балерины вызвало фурор

Гороскоп

Раскрыта шокирующая тайна отношений Агутина и Варум
Астрологический прогноз с 3 по 9 сентября
София Ротару стремительно теряет память
Любовный гороскоп на сентябрь 2018 года

Фоторепортажи

Антонюк с декольте до пупа и Кадыров с гитарой блеснули на "Новой волне"
Губы надула: ведущая "Дома-2" решилась на пластику
Сложно поверить: Юрию Шатунову – 45
Эффектный Киркоров побил простушку Орбакайте на "Новой волне"

Спорт

"Ну молодцы": Губерниев взбесился из-за допинг-скандала
Тренер Сотниковой оправдала бегство Медведевой к гею
Загитову сбросили с пьедестала
"Фу!" – Дзюба накинулся на Бузову

Регионы

Педофил жестоко изнасиловал двухлетнюю девочку за спиной у россиянки
Вскрылась страшная правда о взрыве гидроцикла с туристами на Кубани (видео)
Священнику грозит тюрьма за изнасилование 13-летней россиянки
Причину трагедии с детьми в "Зимней вишне" выясняли 5 месяцев
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru