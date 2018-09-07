Перед большими переговорами Путина случился казус

Глава государства прибыл в Тегеран на трехсторонний саммит. Там лидеры России, Турции и Ирана проводят встречу по сирийскому урегулированию.

Идут последние приготовления перед общением Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Однако неожиданно перед важными переговорами произошел казус.

Один из охранников нашел что-то на полу и принялся разглядывать. Судя по его реакции, предмет оказался интересным. Но что именно это было – неизвестно. GIF-изображение этого неловкого момента появилось в Telegram-канале Life Shot.

Встреча президентов начнется со вступительных заявлений перед представителями СМИ и продолжится в закрытом формате, передает Пятый канал. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что особое внимание лидеры трех стран уделят ситуации в зоне деэскалации сирийской провинции Идлиб и ожидаемой провокации с химоружием.

Участие в больших переговорах также принимают с российской стороны глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.

Владимир Путин прибыл в Тегеран: Начинается саммит Россия-Турция-Иран по Сирии и операции в Идлибе pic.twitter.com/v8E8VvP223 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 7 сентября 2018 г.

Повестка встречи включает вопросы по долгосрочному урегулированию в республике, конкретные шаги в борьбе с терроризмом и восстановление мирной жизни. По итогам саммита Путин, Эрдоган и Роухани дадут свои оценки прошедшему обсуждению. Отметим, первая подобная встреча в трехстороннем формате состоялась 22 ноября 2017 года в Сочи.