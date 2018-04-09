Войну между Россией и США назвали делом времени

США готовят удар по Дамаску: израильская атака на авиабазу в Хомсе была проверкой систем ПВО. Россия вынуждена будет ответить, уверены эксперты.

Вашингтон не скрывает, что отрабатывает удар по системе государственного и военного управления Сирийской Арабской Республики. Американцы готовят атаку на Дамаск, на расположения Республиканской гвардии и Первой механизированной дивизии – элитных частей сирийской армии, уверен директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

"Я подозреваю, что когда израильтяне нанесли удар ракетами, они тестировали возможности нашего ПВО. То, что из восьми ракет пять сбили, – это наши сбили. Таким образом будут действовать и американцы. Мы будем вынуждены массировано ответить на этот удар – как сбивая ракеты, так, возможно, пытаясь потопить их авианосцы", – заявил Багдасаров в эфире НСН. По словам политолога, Москва не может позволить, чтобы по Дамаску, где находятся российские специалисты, был нанесен удар. Так что вооруженный конфликт между США и Россией = только вопрос времени, убежден полковник запаса.

Днем ранее сирийская авиабаза Т-4 в провинции Хомс подверглась массированному ракетному удару со стороны Израиля. При этом средствам ПВО удалось сбить в воздухе несколько ракет. А президент США Дональд Трамп заявил, что решение об ударе по Сирии будет принято в течение 48 часов. Он пригрозил, что за субботнюю "безумную химическую атаку" в пригороде Дамаска Думе режиму Башара Асада "придется заплатить высокую цену".

По мнению Багдасарова, еще больше осложняет ситуацию тот факт, что во время атаки на Хомс были убиты несколько иранских советников. И агрессивный настрой Тегерана в этой ситуации можно понять. По словам политолога, Иран готов немедленно начать войну с Израилем- как силами "Хезболлы", так и других формирований в регионе.