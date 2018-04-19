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Запад готовит химическую атаку в Донбассе

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
При содействии стран НАТО Украина готовится устроить химическую атаку против своих же войск в Донбассе. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием Донецкой республики Эдуард Басурин. По его словам, провокация будет организована по образцу сирийской Думы.
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Басурин отметил, что соответствующую информацию командование ДНР получило из штаба Вооруженных сил Украины в городе Краматорск Донецкой области. Заместитель командующего отметил, что Киев намерен организовать химическую атаку в тесном взаимодействии с советниками из НАТО.

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По его словам, подготовкой провокации занимаются в 74-м центре информационно-психологических операций ВСУ. Басурин подчеркнул, что в ДНР нет и никогда не было запрещенных отравляющих веществ, приводит РИА ФАН слова представителя оборонного ведомства самопровозглашенной республики.

"Это необходимо украинскому руководству для обоснования присутствия НАТО-вских войск под видом миротворческого контингента в зоне конфликта, либо поставок летального вооружения странами Запада", – пояснил намерения Запада Басурин.


Провокация с применением химоружия в Сирии произошла 7 апреля. Запад обвинил правительство Сирии в использовании отравляющих веществ против боевиков в Думе – пригороде Дамаска. В Москве изначально выразили сомнение, что войска Башара Асада могли пойти на применение химического оружия.

Позже догадки подтвердились. В Думе был найден 11-летний мальчик по имени Хасан. Он рассказал, что боевики заставили его сняться в постановочном ролике о якобы применении отравляющих веществ правительственными войсками против мирных жителей. За это ему дали немного еды – рис, финики и печенье.

На этом удивительные открытия не закончились. В ходе осмотра освобожденных от боевиков населенных пунктов в Восточной Гуте, включая Думу, были обнаружены дымовые шашки и хлор западного производства. об этом на брифинге в четверг, 19 апреля, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, оружие могло быть использовано террористами.

Автор: Иван Поляков19 апреля 2018, 18:59

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