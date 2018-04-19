Запад готовит химическую атаку в Донбассе
Басурин отметил, что соответствующую информацию командование ДНР получило из штаба Вооруженных сил Украины в городе Краматорск Донецкой области. Заместитель командующего отметил, что Киев намерен организовать химическую атаку в тесном взаимодействии с советниками из НАТО.
По его словам, подготовкой провокации занимаются в 74-м центре информационно-психологических операций ВСУ. Басурин подчеркнул, что в ДНР нет и никогда не было запрещенных отравляющих веществ, приводит РИА ФАН слова представителя оборонного ведомства самопровозглашенной республики.
"Это необходимо украинскому руководству для обоснования присутствия НАТО-вских войск под видом миротворческого контингента в зоне конфликта, либо поставок летального вооружения странами Запада", – пояснил намерения Запада Басурин.
Провокация с применением химоружия в Сирии произошла 7 апреля. Запад обвинил правительство Сирии в использовании отравляющих веществ против боевиков в Думе – пригороде Дамаска. В Москве изначально выразили сомнение, что войска Башара Асада могли пойти на применение химического оружия.
Позже догадки подтвердились. В Думе был найден 11-летний мальчик по имени Хасан. Он рассказал, что боевики заставили его сняться в постановочном ролике о якобы применении отравляющих веществ правительственными войсками против мирных жителей. За это ему дали немного еды – рис, финики и печенье.
На этом удивительные открытия не закончились. В ходе осмотра освобожденных от боевиков населенных пунктов в Восточной Гуте, включая Думу, были обнаружены дымовые шашки и хлор западного производства. об этом на брифинге в четверг, 19 апреля, рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, оружие могло быть использовано террористами.
Телеведущая призвала делать прививки и использовать вакцины
Примадонну назвали хулиганкой
Общественность отреагировала на заявление певицы
Сводный брат Меган Маркл дал откровенное интервью