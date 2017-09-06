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Политика

Польша решила отобрать здания у российской дипмиссии

Фото: dni.ru
"Земельно-дипломатическая война", развязанная США против России, вдохновила власти Польши на аналогичные подвиги. Польская пресса заговорила о "проблемах с российской недвижимостью", утверждая, что Москва использует здания и участки "без законных оснований".
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Варшаве не удается даже через суд вернуть себе контроль над недвижимостью, которую Россия использует с 1970-х годов. При том, что Москва получила эти здания на основании "расплывчатых международных соглашений", утверждают польские издания.

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На протяжении 1970-1980-х годов более 148 тысяч квадратных метров земли и около 60 тысяч квадратных метров строений на территории Польши стали собственностью России – на основе договоров и "расплывчатых международных соглашений", пишет польское издание Do Rzeczy. Это дипломатические и торговые представительства, российские организации, центры науки и культуры, резиденции. Здания уже много лет "используются без законных оснований и обрастают многомиллионными долгами по арендной плате, в то время как Польша безуспешно старается урегулировать этот вопрос", утверждают авторы статьи.

Как утверждают журналисты, польский МИД много лет пытается урегулировать этот вопрос, однако Кремль не хочет пойти навстречу. В 2015-2016 годах состоялось три раунда польско-российских переговоров на тему недвижимости, последний из них проходил на уровне заместителей министров иностранных дел, однако они не принесли результатов.

По данным издания, в пользовании России на польской территории на конец августа числилось 14 объектов. Часть из них занимают российские диппредставительства, а другие используются сотрудниками российских дипмиссий. В частности, это посольство России в Варшаве, резиденция российского посла в Констанцине, генконсульство России в Гданьске, а также участки, на которых располагаются консульства в Познани и Кракове. Авторы статьи приводят подробнейший перечень десятка других объектов, которые используют российские дипломаты.

Российское посольство в Польше. Фото: google.ru/maps

Особое внимание польских властей обращено на дом 25 по улице Бельведерской в Варшаве, где располагается Российский центр науки и культуры. Не менее привлекателен для них и участок, на котором расположено Торговое представительство – в нескольких сотнях метров от Бельведерского дворца, неподалеку от парка "Королевские Лазенки". По официальной информации, там проводят встречи с представителями российской культуры и бизнеса. Однако журналисты больше доверяют слухам, в соответствии с которыми "в этом месте встречаются люди, связанные с российскими спецслужбами".

Варшава пытается "вернуть себе" российскую недвижимость через суд. В январе 2016 года польские судьи предписали России вернуть здания на Келецкой улице, а в октябре – на улице Собеского. Кроме того, суд вынес вердикт о взыскании с Москвы оплаты за "незаконное использование" зданий – в общей сложности около 3,5 миллиона евро.

При этом аналогичные шаги Москвы в Варшаве считают нарушением международных норм. Авторы статьи с возмущением пишут о том, как арбитражный суд Санкт-Петербурга предписал Польше освободить здание, в котором находится ее петербургское консульство, и выплатить 74 миллиона рублей компании, которая занималась обслуживанием этого строения. Польские власти заявили, что российский суд не имел права выносить подобный вердикт – поскольку международные договоры "запрещают вести судебные разбирательства в отношении дипломатических представительств".

Тут же польские журналисты, не видя никакого противоречия в собственных утверждениях, злорадствуют по поводу того, как Вашингтон решает "проблемы с российской недвижимостью". И предполагают, что Варшава пойдет по тому же пути – просто отбирая у собственников здания и земли.

Автор: Андрей Евлампиев6 сентября 2017, 15:36

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